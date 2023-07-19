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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تحارب "بيزنس" مراكز التأهيل للكليات العسكرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من مبادرة "مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية"، للعام الحالي ٢٠٢٣، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنظم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي).

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الشباب والرياضة تبدأ المقابلات الشخصية للمُلتحقين بالنسخة الثالثة من «أكاديمية شباب المتوسط»


تهدف المبادرة إلى رفع اللياقة البدنية لدى الطالب في أقل مدة ممكنة وإعدادهم لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكريًّا ورياضيًّا، كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجيًّا وحتى الإتقان، ويتميز البرنامج بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الاختبارات       (البدنية، والنفسية، والهيئة من خلال متخصصين في كل مجال من المجالات المختلفة)، مع الاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والرياضي، بإشراف نخبة متخصصة في مجال التدريب والإعداد البدني والتأهيل الرياضي. 
 

تنفذ المبادرة في محافظات (المنوفية – الشرقية – كفر الشيخ – الدقهلية – سوهاج) بالإضافة إلى مركز تدريب المنتخبات القومية (المركز الأوليمبي) بالمعادي.
شروط الالتحاق بالمبادرة:-
- التوقيع على الإقرار وملء استمارة الاشتراك.
- صورة شخصية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي. 
- شهادة صحية تفيد بأن الطالب لائق صحيًّا و لا مانع من ممارسة النشاط الرياضي.
- تسديد قيمة الاشتراك الشهري بمبلغ وقدره ٢٠٠جنيه (مائتان جنيه) فقط لا غير.
للحجز والاستعلام بالمبادرة يرجى التوجه إلى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات السابق ذكرها.

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