الشباب والرياضة تبدأ المقابلات الشخصية للمُلتحقين بالنسخة الثالثة من «أكاديمية شباب المتوسط»

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول ، وتعزيز التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده فى "منتدى شباب العالم" الذى تنظمه الدولة المصرية تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً على أهمية تلاقى الشباب المصرى وتبادل الخبرات مع نظرائهم فى مختلف الدول.

وفي ذات السياق، بدأت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الأربعاء ، عقد المقابلات الشخصية للمُلتحقين بالنسخة الثالثة من البرنامج الدولي «أكاديمية شباب المتوسط» ، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم ، المزمع إنعقادها في الفترة من 6 لــ 9 نوفمبر المقبل ، بمشاركة 120 شابًا وشابة من مختلف الدول الأورومتوسطية، بإستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة، إسبانيا ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

وينفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني-الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والإتحاد من أجل المتوسط،والعديد من الشركاء الدوليين ، حيث أطلقت الوزارة شروط الالتحاق عبر منصاتها الإعلامية .

ورحب وزير الشباب والرياضة بتنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط في إسبانيا، وأكد على أنه إستثمار للنجاح الذي حققته النسختين السابقتين على أرض مصر، بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، وتنفيذاً للتوصيات التي خرجت بها النسخة الثانية من مقر تنفيذها بمكتبة الإسكندرية، لتلبي طموحات الشباب المتوسطي في استضافة النسخ القادمة في بلدانهم.

وضمت لجنة المقابلات الشخصية في يومها الأول كلا من:" الأستاذة إيمان عبد الجابر - وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور محمد غنيم - مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، الدكتور مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، أستاذة رانيا سامي - مدير عام العلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية، خالد فوزي - مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، رضوى حسام - مسئول علاقات خارجية بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذ يوسف عروج - رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، السيدة أوفا بالجاسم من دولة تونس - مدير المجتمع المدني بمؤسسة اناليند للحوار بين الثقافات" .

يذكر أن أكاديمية شباب المتوسط تُعد أول برنامج شبابى متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط فى شراكات دولية وحكومية ومدنية.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من هذا البرنامج من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية، والاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz ، بهدف رفع الوعي واشراك الشباب في التعامل مع القضايا وتحديات منطقة المتوسط، حيث أن أبرز الموضوعات الرئيسية للنسخة الثالثة هي ( تغير المناخ، العدالة المناخية، الدمج الاجتماعي، توظيف الشباب).