مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بعدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح.



وقد رحب المحافظ بالفريق حجازى على أرض محافظة الجيزة وذلك فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق للوقوف على الموقف التنفيذى و إيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ معرباً عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكل الخدمات مما يحقق واقع أفضل لأهالي القرى.



ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ الجيزة على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية التنسيق بين كل الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.



وأكد الفريق حجازي ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بسرعة الأنتهاء من تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالقرى التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام، وسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق.



من جانبه شدد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أى معوقات فى سبيل انتهاء الجهات المنفذة من مشروعات المبادرة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير طريق 21 والواصل بين مدينتى الصف وأطفيح لتنفيذ إزدواج الطريق ومراعاة الاشتراطات الهندسية الخاصة بارتفاع الطريق ليتناسب مع ارتفاعات الطرق الداخلية تلبية لاحتياجات أهالى المدينتين.



يذكر أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تشمل إنشاء محطات صرف صحى ومعالجة صرف صحى وشبكات صرف صحي ومحطات وشبكات مياه شرب وكهرباء وغاز وإتصالات وأبراج لتقوية شبكات المحمول إلى جانب مدارس و وحدات صحية ومجمعات حكومية وزراعية ووحدات تضامن ومراكز شباب ونقاط شرطة ووحدات سكنية بنطاق الصف وأطفيح وطرق رئيسية وفرعية.



حضر المؤتمر نائبى المحافظ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء أ.ح أشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد أ.ح عمرو جمال عبدالله رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة المركزية العسكرية والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح ومسئولى الهيئات والشركات والإدارات المعنية بتنفيذ المشروعات.