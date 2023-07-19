تباشر الجهات المختصة التحقيق مع سيدة مدمنة، اليوم الأربعاءء، تجردت من مشاعر الامومة وأقدمت على إنهاء حياة ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الآخر بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

مدمنة تنهي حياة رضيعها وتصيب آخر في البساتين

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثمان لطفل بأحد المنازل بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتهمة مسجلة خطر وتدعى "داليا" وأقدمت على إنهاء حياة ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الآخر وألقى القبض عليها.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

في سياق متصل، قررت نيابة شبين القناطر الجزئية بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد محلات الكشري الكائنة بدائرة المركز، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

ضبط عامل الدليفري في واقعة وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنها بعد تناولهم وجبة كشري بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بأخذ عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجني عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وكذلك تشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات.

كما أمرت بالتحفظ على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذي وصل المأكولات للمجني عليها.

وفي وقت سابق، لقيت ربة منزل حتفها وأصيب زوجها وابنها إثر تناول وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من أحدى محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى “إسماعيل. م”، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.