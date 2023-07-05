30 أغسطس .. محاكمة 5 متهمين بـ قتل مواطن بسلاح ناري بمنشأة القناطر 

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة 5 متهمين بـ قتل مواطن بسلاح ناري بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة بدافع سرقة سيارة المجني عليه، غيابيا، لجلسة 30 أغسطس.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل آخر

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين حسن أ وحسين أ ووائل. ع وعماد ع وسعید ع وأمير ح، قتلوا المجني عليه سامح شعبان حسن سيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين توجهوا إلى حيث تواجد المجني عليه وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية حوزتهم، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه محمد سامي محمد عبد العاطي بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه مصطفى سامي محمد عبد العاطي، بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية محل الاتهام اللاحق فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياق اخر ، أمرت نيابة عين شمس، بحجز عامل خردة لتسببه فى نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس ، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

بداية احداث الواقعة ؛ عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بإحدى الأسواق بدائرة القسم، حيث التهمت النيران عددًا من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات دون إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيمًا بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وتم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وأضاف أنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه، مما أدى لنشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.