نشرة حوادث الثانية عشر صباحاً.. انهيار عقار في الخليفة وانتشال جثة وتأجيل مُحاكمة مرتضى منصور

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية، على متابعة اهم اخبار حوادث، من خلال نشرة حوادث على مدار اليوم، وجاء من بين الاخبار التي شهدتها الساعات الماضية، انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في منطقة الخليفة، وتمكنت قوات الإنقاذ في الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخص، وانتشال جثة سيدة مسنة من أسفل الأنقاض، وجاري البحث عن آخرين أسفل العقار.



وتفاصيل الواقعة الثانية، حول مُحاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب، وقررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى "السب والقذف"، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إلى جلسة 25 يوليو الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.



واستكمال لمتابعة الاحداث، نشرت بوابة الوفد خبر الحكم على متهم هدد فتاة بنشر صورها على "واتس آب" 10 سنوات بسوهاج، وعاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "ا.م.م" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا ح" بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب بدائرة مركز جرجا.

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