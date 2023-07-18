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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انهيار عقار في الخليفة والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انهار عقار سكني مكون من 3 طوابق في منطقة الخليفة، وتمكنت قوات الإنقاذ في الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخص، وجاري البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

 

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بعد عقار حدائق القبة .. انهيار عقار في  الخليفة.. و الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ،تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبالانتقال والفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق، ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض.

وتمكن قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخص من أسفل الأنقاض، وجارى البحث عن آخرين.

 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

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