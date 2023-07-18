عاجل
أول رد من الاتحاد الإفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار الخليفة

بوابة الوفد الإلكترونية

حادث انهيار عقار الخليفة ، انتشلت  قوات الإنقاذ في الحماية المدنية بالقاهرة ، جثة مسنة تدعى الحاجة ماجدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار، وجارى البحث عن أخرين.

txt

كارثة جديدة.. تفاصيل انهيار عقار بمنطقة الخليفة

txt

انهيار عقار في الخليفة والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار الخليفة

وقد لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في انهيار عقار الخليفة مكون من 3 طوابق ويقوم رجال الإنقاذ البري بالبحث أسفل الأنقاض العقار المنكوب.

وبعد واقعة سقوط منزل، عصر اليوم الثلاثاء، فى منطقة الخليفة بالقاهرة، أخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة من السكان تحسبنا لأى طوارئ وتأثيرها بالمنزل المنهار.

انهار عقار مكون من 3 طوابق، منذ قليل فى منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لوقوع 4 مصابين وجار استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

وفور تلقى قوات الحماية المدنية البلاغ انتلقت إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية من الحى والمحافظة،لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.

مواد متعلقة

كارثة جديدة.. تفاصيل انهيار عقار بمنطقة الخليفة

انهيار عقار في الخليفة والحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

عقوبات تأديبية وجنائية تنتظر المسئول عن انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

تفاصيل دعم متضرري حادث انهيار عقار كوبري القبة.. فيديو
الجريدة الورقية