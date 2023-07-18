تأجيل مُحاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى "السب والقذف"، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إلى جلسة 25 يوليو الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

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كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

رد المحكمة يؤجل محاكمة مرتضى منصور

وكانت محكمة النقض المُنعقدة بدار القضاء العالي قد أصدرت في فبراير الماضي حُكماً بتأييد الحُكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وجاء ذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

ورفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، تحدث محمد متولي المحامي الرياضي الدولي عن إمكانية عودة المستشار لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى.

قال محمد متولي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أي قاعدة عامة في القانون يكون لها استثناء، وإذا تمكن الشخص الذي تم إسقاط عضويته، من رد اعتباره من خلال الطعن في أي قضاء، طالما التهمة غير مخلة بالشرف، وقتها ستعود العضوية مرة أخرى".

وأوضح متولي أن إثبات الشخص الذي تمت إسقاط عضويته بأنه لم يتم الحكم عليه في قضية مُخلة بالشرف، يمكنه العودة مرة أخرى بمجرد الطعن وإثبات رد اعتباره كما أشار القانون.

وعلى جانب آخر، تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

أكد محمود العسال خلال مداخلة هاتفية برنامج 'حضرة المواطن'، المُذاع عبر فضائية 'الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي'، قال العسال: 'يجب أن نكون متفقين أنه لا تعليق على أحكام القضاء'.

أشار العسال: 'عندما ننظر إلى الحالة العامة الموجودة بنادي الزمالك نجدها حالة مبهمة، وكان قد صدر حكم بعزل مرتضى منصور، وكان يسبق هذا الحكم تقرير مفوضي مجلس الدولة”، أردف: “تقرير مفوضى الإدارية العليا الذي صدر في البداية أصدر 3 توصيات ومنها عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صلة، وعدم قبول الدعوى.لأن الوزير ليس له اختصاص أن يعزل مجلس الإدارة'.

اتم العسال تصريحاته : 'المستشار مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة نادي الزمالك، حيث أن كل القضايا المتداولة له لا تتعدى السب والقذف وغير مخلة بالشرف والأمانة وهي التي تمنع أي شخص من الترشح لأي منصب من المناصب العامة، ونحن في انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي لتحديد خطة الفترة المقبلة'.