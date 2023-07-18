حضري تشيز كيك بسبوسة لضيافة المناسبات

تعد تشيز كيك بسبوسة من أطيب الحلويات التي يمكن صنعها، وهي وصفة مميزة وجديدة لضيافة المناسبات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة الشهي، مزيناً بالكريمة والمكسرات

تشيز كيك بسبوسة



مقادير تشيز كيك بسبوسة



- مقادير طبقة البسبوسة :

السميد : كوب

سكر : نصف كوب

زبادي : كوب

جوز الهند : 3 ملاعق كبيرة

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

- مقادير طبقة الجبنة :

جبن كريمي : كوبان وربع

سكر : ثلثان الكوب

مستكة : ربع ملعقة صغيرة

صفار البيض : 5 حبات

كريمة : كوبان وثلثان الكوب (سائلة)

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- للتزيين :

كريمة الخفق : حسب الرغبة (مخفوقة)

فستق حلبي : حسب الرغبة (مجروش)

تشيز كيك بسبوسة



طريقة التحضير



لتحضير طبقة البسبوسة: ضعي السميد، والسكر، والزبادي، وجوز الهند، والبيكنج باودر، والزيت النباتي في وعاء الخلاط، واخلطي المكونات، ثم وزعي المزيج في قالب التشيز كيك واتركيه حتى يرتاح لمدة 15 دقيقة، ثم أدخليه إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.

لتحضير طبقة الجبنة: ضعي الجبنة الكريمية في وعاء الخلط، واخفقي باستخدام المضرب، ثم أضيفي السكر واخفقي، ثم أضيفي المستكة واخفقي، ثم أضيفي صفار البيض بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق.

اخلطي الكريمة مع النشاء في وعاء جانبي ثم أضيفي المزيج لمكونات طبقة الجبنة مع الخفق.

صُبي مزيج طبقة الجبنة فوق طبقة البسبوسة الجاهزة في القالب ثم ضعي القالب في حمام مائي وأدخليه الفرن لمدة 60 دقيقة.

زيني بالكريمة الجاهزة والمكسرات بحسب الرغبة وقدميه.