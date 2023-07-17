اصنعي كيكة التفاح بالقرفة والجوز علي خطي المطاعم

تعتبر كيكة التفاح بالقرفة والجوز من أشهي وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة التفاح بالقرفة الزكية والجوز ومزينة بحسب الرغبة.

كيكة التفاح بالقرفة والجوز

مقادير كيكة التفاح بالقرفة والجوز

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الخل : نصف ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصوديوم : ربع ملعقة صغيرة

- التفاح : 3 حبات (مقشر ومقطع قطع صغيرة)

- الجوز : نصف كوب (مجروش)

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

كيكة التفاح بالقرفة والجوز

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي التفاح مع القرفة، والجوز، والسكر، واتركيه جانباً لمدة 20 دقيقة.

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم في وعاء.

ضعي البيض، والفانيليا، والخل، والملح، في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات حتى تمتزج، ثم أضيفي السكر وأعيدي الخلط.

أضيفي الزيت والحليب للمزيج واخلطي جيداً.

أضيفي خليط الطحين واخلطي بواسطة الخلاط اليدوي .

أضيفي نصف كمية حشوة التفاح واخلطي جيداً.

حضري قالب كيك مدهون بالقليل من الطحينة، واسكبي به خليط الكيك ووزعي على الوجه باقي كمية حشوة التفاح.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي ما يقرب من ساعة حتى ينضج تماماً وقدميه.