نشرة الوفد.. السيسى يهنئ المصريين بالعام الهجرى الجديد وعائدات قناة السويس تصل لـ 29.2 مليار جنيه (فيديو)

رصدت نشرة الوفد، اليوم الثلاثاء، أبرزَ وأهمَ الأحداثِ والأخبارِ التي تهم المواطنَ المصريَ في مختلفِ المجالاتِ.

ونبدأها بالأخبار المحلية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الشعب المصرى، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد قائلا: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، كل عام وأنتم بخير".

الرئيس عبد الفتاح السيسى

واصلت عائدات قناة السويس مستوياتها القياسية منذ بداية العام، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس في شهر مايو الماضي لتصل إلى 29.2 مليار جنيه، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سجلته العائدات المسجل في شهر أبريل الماضي، والبالغ 27.9 مليار جنيه.

قناة السويس

التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو بميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

السفير نزيه النجاري

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد قمة روسيا-إفريقيا والتي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري.

كما تم بحث تطورات الوضع في السودان، حيث أعرب بوجدانوف عن ترحيبه بالجهود المصرية على هذا الصعيد، وخاصة نتائج قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة يوم 13 يوليو الجاري، آملاً استعادة السلام والاستقرار في السودان.



ومن الأخبار العالمية

أعلن كريستوف بيشو، وزير الانتقال البيئي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العالية التي نشهدها في الوقت الحالي ليست درجات حرارة عادية، ولكنها "دليل على هذا التغير المناخي الذي للأسف يتسارع".

كريستوف بيشو

وقال بيشو في تصريحات له اليوم، إن "تغير المناخ، والذي هو نتيجة لأنشطتنا البشرية، أدى بالفعل إلى موجات حر أكثر بخمس مرات في المتوسط مما كانت عليه قبل 30 عاما، مضيفا أنه وفقا للخبراء فإن هذا المعدل سيتضاعف مرة أخرى من الآن وحتى منتصف القرن.

ومن الأخبار الرياضية

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مكافآت لاعبى المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى نهاية الشهر الجارى، بعد إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2026.



المنتخب الأولمبى



كان اتحاد الكرة استقر على صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني بعد الصعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، كما يدرس مسئولو الجبلاية إقامة احتفال ضخم للاعبين والجهاز الفنى، بعد العودة من المغرب بتذكرة التأهل للأولمبياد رغم الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.

ومن الأخبار الفنية

يستمر النجم محمد إمام في تصوير فيلمه الجديد "أبو نسب"، والذى يعد من آبرز الأفلام المقرر طرحها في شهر أغسطس المقبل، حيث يصور المخرج رامى إمام المشاهد الأخيرة من الفيلم بالتزامن منع مونتاج ومكساج المشاهد التي تم تصويرها وذلك للإنتهاء من تفاصيل الفيلم حتى يصبح جاهزاً للعرض في منتصف شهر أغسطس المقبل.

أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.