نشرة حوادث الوفد.. النيابة تستمع لأقوال مدير إسكان حدائق القبة حول العقار المنهار

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، من خلال نشرة الحوادث، العديد من الوقائع المهمة التي من المنتظر أن تستقطب نحوها أنظار الرأي العام، على مدار اليوم الثلاثاء.

بدايةً، فقد استمعت، النيابة العامة، اليوم لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، حول انهيار عقار حدائق القبة والذي اسفر عن مصرع 13 شخصاً واصابة آخرين، وجاء في أقواله أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.

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مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة: العقار أقيم بغير ترخيص وتم إصدار قرار ترميم لم ينفذ





إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى نفق الجولف

من ناحية أخرى، شهد اتجاه القطامية أعلى نفق الجولف المتجه الى مدينة نصر، إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 5 سيارات ما تسبب في زحام مرورى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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إصابة 7 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالقاهرة





إخماد حريق هائل نشب بحوش في سوهاج

كما نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لحوش مجاور بناحية قرية الساحل البحري دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة 5 بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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السيطرة على حريق هائل بحوش في البلينا