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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين .. الحصيلة الأولية في انهيار عقار الخليفة

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار

حادث انهيار الخليفة ، لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في انهيار عقار الخليفة مكون من 3 طوابق ويقوم رجال الإنقاذ البري بالبحث أسفل الأنقاض العقار المنكوب.

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين .. الحصيلة الأولية في انهيار عقار الخليفة 

وبعد واقعة سقوط منزل، عصر اليوم الثلاثاء، فى منطقة الخليفة بالقاهرة، أخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة من السكان تحسبنا لأى طوارئ وتأثيرها بالمنزل المنهار.

وفي وقت مسبق ، انهار عقار مكون من 3 طوابق، منذ قليل فى منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لوقوع 4 مصابين وجار استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

وفور تلقى قوات الحماية المدنية البلاغ انتلقت إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية من الحى والمحافظة،لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

وقد ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.

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