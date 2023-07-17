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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان حول حادث انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار- أرشيفية
انهيار عقار- أرشيفية

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، للاستماع إلى أقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبا لحدوث أى طارئ.

 

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وأسفر انهيار العقار عن وفاة 5 أشخاص وأصيب آخر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من دور أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين ودفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين، وتم نقلهم إلى المستشفى  وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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