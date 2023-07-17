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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل دعم متضرري حادث انهيار عقار كوبري القبة.. فيديو

انهيار عقار كوبري
انهيار عقار كوبري القبة

أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف توجه من خلال فرق المتطوعين بالتحالف؛ لمقر حادث انهيار عقار في منطقة كوبري القبة، والذي خلف 9 وفيات وعدد من الإصابات؛ للمساندة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي بالمنطقة.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه سيتم صرف تعويضات لأسر المنزل المنهار في كوبري القبة، علاوة على توفير شقق بالإيجار من أجل عملية التسكين.

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ونوه إلى أن المؤسسات المشاركة في التحالف قامت أيضا بتقديم الدعم لأسر المصابين والضحايا، مادي ومعنوي واحتياجات أساسية في حادث انهيار منزل رشيد في البحيرة، والذي وقع أمس الأحد.

مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات 

وأشار إلى أن وضع فكرة التحالف في إطار تنظيمي ومؤسسي سيجعل التحالف يستمر ويقدم خدمات كثيرة، خاصة أن الأمر كان مكفولا في قانون الجمعيات الأهلية فقط، لكن الآن أصبح هناك قانون منفرد بالتحالف فقط، سيساعد على تمكين التحالف من تنمية قطاعات عدة من المواطنين، من خلال مشروعات تنموية بآلية تنسيق مستمرة وبروتوكولات تعاون من منظمات.

وأكملت أنه بشأن مراقبة أموال التحالف سكون هناك مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهات آخرى وفق مادة قانونية؛ لعدم تعارضه مع الدستور المصري.

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