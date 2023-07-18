ميسي وراء تحرك إنتر ميامي للتعاقد مع سواريز

وجه إنتر ميامي الأمريكي أنظاره نحو التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد سببًا رئيسيًا في تحرك إدارة إنتر ميامي للتعاقد مع سواريز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت أن ميسي يرغب في مزاملة المهاجم الأوروجوياني مرة أخري، بعدما رحل الأخير عن صفوف برشلونة لأتلتيكومدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن رحيل اللويزيتو عن البارسا جعل ميسي يغضب بشدة من إدارة البارسا اَنذاك، خاصة وأن سواريز يمتلك مقومات فنية كبيرة، جعلته أحد أفضل مهاجمي العالم عندما كان لاعبًا ضمن صفوف البلوجرانا.

وأكدت التقارير أن سواريز لديه عقد مع جريميو البرازيلي حتى صيف 2024 المقبل، لكن الفريق لن يمانع رحيله في حالة تلقى عرضًا ماليًا مناسبًا.

وكان إنتر ميامي قد تعاقد مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي بعد انتهاء عقدهما مع الأندية التي كانوا يلعبوا لها "برشلونة وباريس سان جيرمان".

جديرًا بالذكر أن النجم الأرجنتيني لعب مع سواريز في برشلونة من قبل، حيث فاز بعدد من الألقاب منها الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا 4 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والسوبر الأوروبي.