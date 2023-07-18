إنتر ميامي يستهدف لويس سواريز

يستهدف إنتر ميامي الأمريكي التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأمريكي قد نجح في التعاقد مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء تعاقدهما مع أنديتهما السابقة.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن إنترميامي يتفاوض خلال الفترة الحالية مع لويس سواريز لضمه رفقة ميسي.

وأوضحت أن اللويزيتو ملتزم بعقد مع جريميو البرازيلي حتى صيف 2024 المقبل.

وأكدت أن مفاوضات سواريز مع إدارة إنتر ميامي منذ أشهر عدة، لكنها شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

وشددت على أن ميسي له دور في تقدم مفاوضات إنتر ميامي مع سواريز، حيث يرغب في ضمه لمجاورته مثلما حدث في برشلونة.

وكان ميسي قد رحل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية تعاقده مع الفريق، وينطبق الأمر على بوسكيتس، والذي انتهى عقده مع برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن ميسي زامل سواريز في برشلونة، حيث توج بعدد من الألقاب منها الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس إسبانيا 4 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والسوبر الأوروبي.