مفيدة شيحة تستنكر حملات الهجوم على ترافيس سكوت.. حفله مهم للسياحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الجدل المثار بشأن حفل مطرب الراب ترافيس سكوت، مشيرة إلى أن حالة من الجدل تجتاح السوشيال ميديا بسبب هذا الحفل.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحفل عامل “قلبان”، ولا أعرف لماذا كل هذا الأمر، مشيرة إلى أن ترافيس سكوت مغني الراب عمل حفلات عالمية، وهو مغني راب عالمي، ووجوده في مصر أمرا كبيرا.



وتابعت مفيدة شيحة، أن هذا الحفل مهم في مصر لهذا النجم، وأقام مؤخرا حفلات في الإمارات والسعودية، وأعلن افتتاح شريط أغاني جديد له في حفله المقبل في الأهرامات.



وأشارت مفيدة شيحة، إلى أن هذا الرجل يغني بأسلوب معين، وفي النهاية هذا الحدث مهم للسياحة المصرية.

إلغاء حفل ترافيس سكوت

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، التي يرأسها النقيب مصطفى كامل بيان رسمي بإلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت، قائلة: "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير".

وتابعت: "ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأضافت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: "وحيث أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

‎وأكدت إلغاء الحفل مضيفة: "لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".