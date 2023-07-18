إلغاء حفل ترافيس سكوت.. المهن الموسيقية تحسم الجدل وتنجو بحياة المصريين

أثار الرابر الأمريكي الشهير ترافيس سكوت جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان إقامته حفل بالقرب من الأهرامات في 28 يوليو الجاري، لتتدخل نقابة المهن الموسيقية ببيان رسمي يتماشى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

ترافيس سكوت

نقابة المهن الموسيقية تعلن إلغاء حفل ترافس سكوت

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، الذي يرئسها النقيب مصطفى كامل بيان رسمي بإلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت، قائله: " تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير".

وتابعت: " ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري ".

وأضافت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: " وحيث أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة ".

‎وأكدت إلغاء الحفل مضيفه: " لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري ".

وتداول رواد السوشيال ميديا العادات التي يمارسها ترافس سكوت في حفلاته الغنائية، والتي لا تتماشى مع الشعب المصري وثقافتهم، كما أنها قد تهدد حياتهم.

حفلات ترافيس سكوت

حفلات ترافيس سكوت تهدد حياة الجمهور.. حالات وفاة سابقة

وهناك منشور كان الأكثر إنتشارًا على صفحات السوشيال ميديا المختلفة ويفيد بأن: " إحذروا من حفل ترافيس سكوت..Travis Scott طقوس غريبة لفتح بوابات الشـر عند الأهرامات

أيام قليلة جدًا بتفصلنا عن حفل الرابر العالمي Travis Scott

ترافيس سكوت، المُطرب المشهور بدعمه لحركات "الأفروسنتريك" والمعروف عن حفلاته إنها بتكون مليانة بالطقوس الشيطانية غير أنه معروف عنه تقديم قرابين للشيطان.. المفروض يوم ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ فيه حفلة في مصر عند الأهرامات لمغني راب أجنبى إسمه ترافيس سكوت..Travis Scott لازم نعرف إنهم هايضيعوا بلدنا هاتضيع حرفياً لو حفلته تمت ونجحت فعلاً.

- ترافيس سكوت Travis Scott معروف بدعمه "الماسونية العالمية " ومؤمن بيها والحفلات بتاعته كلها.. والديكور كله يدعم وبيشجع علىٰ الكلام ده سواء رموز أو علامات.. وهو مُعترف بهذا الكلام عادي جدًا علىٰ وسائل التواصل الإجتماعي عنده.

-في ٥ نوفمبر ٢٠٢١ أقام حفلة في أمريكا وكان أسمه "حفل المـوت".

يوم الحفلة فيه ناس ماتت وناس اتصابوا، الإسعاف جت والناس كانت بتعمل بحركات لا إرشادية، وماكانوش بيتحكموا في نفسهم وكأن حد بيتحكم فيهم، فطلعوا فوق عربيات الإسعاف وكسروها كلها..

- يوم الحفلة دي توفي فيها حوالي ١١ شخص وأصيب ٢٠ شخص واتشنج ٣٠٠ شخص بدون أسباب، ولما تعالىٰ الصراخ بين الجماهير، كمِّل الحفلة ومارضيش يوقفها، ولما الناس قعدوا يقولوا له وقف الحفلة، قال لهم (لو وقفت الحفلة هايموتوني) وده يدل علىٰ أنه بيغني لصالح حاجة شيطانية غامضة .

- حتى سيارات الإسعاف ماعرفتش تدخل تلحق الناس، وكأن ده هو المطلوب أصلاً .

-الأغاني اللي بيغنيها بتحفز الجانب الشيطاني داخل الانسان وبتخليه مايتحكمش في نفسه، وممكن يأذي نفسه ويأذي أي حد حواليه بدون وعي وكأنه بالظبط شارب حاجة.

- المغني ده من سنتين ماعملش ولا أغنية وقرر يعمل ألبوم كامل في مصر وكان مصمم انه يعمله عند الأهرامات بالذات لارتباط الأهرام بالرموز الماسونية، وياريت نراجع الرسوم اللي علىٰ الدولار الأمريكي.

- المصيبة الكبرىٰ إنه يكون له حفلة هنا علىٰ أرض مصر، ودي كارثة كبيرة، واللي للأسف مفيش أي تحرك رسمي لمواجهة الموضوع ده، بل بالعكس عندنا بيدعموا الموضوع بكل قوة زي ما يكون فيه سر أن الحفلة دي تتعمل.

المفروض أننا دولة شرقية إسلامية قبطية، وأرجو المعذرة إنّي باقول المفروض لأن اللي بيحصل الآن غيَّر كل القواعد.

-سعر تذكرة الحفلة بيتراوح ما بين ٥٠٠٠ آلاف جنيه و٦٠٠٠ جنيه واللي للأسف أتحجزوا والعدد أكتمل، ومعظم اللي حجزوا تتراوح أعمارهم ما بين ١٦ و ٢٠ سنة، يعني حفل لتدمير الشباب".