رئيس مدينة القصير يشهد لقاء المواطنين وفعاليات ملتقى ايفنت

التقى اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، بعدد من المواطنين بقاعة الوحدة المحلية لمدينة القصير حيث استمع رئيس مدينة القصير إلى شكاوى الأهالى وكلف المختصين بفحصها ودراستها وطرح الحلول المناسبة بما لايخالف قوانين الدولة، وذلك بحضور سكرتير المدينة وبعض مدراء الاقسام الداخلية.

وأكد رئيس مدينة القصير، على متابعته المستمرة لكافة متطلبات المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تلاشى أى مشكلات تضر بالاهالى وبالصالح العام.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بفتح قنوات التواصل مع المواطنين،

وشهد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، فعاليات ايفنت الذى نظمه مجموعة من الشباب بقاعة مكتبة مصر العامة بالقصير بعنوان" تقدر تصنع حلمك" حيث كرم عدد من الذين اجتازوا نجاحات فى الحياة العملية .

وحضر الملتقي سكرتير المدينة ومدير المكتبة وعدد من قيادات الإدارة التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتقديم الدعم للفئات الشبابية بنطاق مدن المحافظة.

الملتقي

الملتقي