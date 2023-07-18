أدعية للعام الهجري الجديد 1445.. هل الاحتفال به بدعة؟

عام هجري جديد يهل علينا بعد ساعات قليلة، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال شهر شوال 1445، وأعلنت أن الثلاثاء هو التمم لشهر ذي الحجة 1444، والأربعاء 19 يوليو 2023 هو أول العام الهجري 1445 وغرة شهر محرم.

وأوضحت دار الإفتاء إنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة.

وحث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

ويستحب الإكثار من الأدعية الجامعة وجوامع الدعاء من القرآن والسنة النبوية ومنها:

اللهم اعصمنا في هذا العام من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب ويا غافر كل ذنب يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم من رحمتك وأبعدهم عن سخطك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبُّه من فعل الخيرات التي ترضيك عنا وتحببنا إليك وحبِّبها إلينا وأعنَّا عليها ويسِّرها لنا وتقبَّلها منا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا منازل الشهداء، وعيش السعداء وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين.

اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واشغلنا بذكرك عمَّن سواك يا رب العالمين.

يا أكرم الأكرمين نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، اللهم استعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودلَّنا بهدايتك لما يرضيك عنَّا وخُذْ بنواصينا إليك أَخْذَ الكرام عليك يا أرحم الراحمين.

اللهم بحق أنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك بحق وجهك الكريم أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تحرمنا ولا تقطع عنَّا ما أوليتنا به من نِعَم يا أرحم الراحمين.