عاجل
انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين الخارجية المصرية والقطرية السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أدعية للعام الهجري الجديد 1445.. هل الاحتفال به بدعة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

عام هجري جديد يهل علينا بعد ساعات قليلة، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال شهر شوال 1445، وأعلنت أن الثلاثاء هو التمم لشهر ذي الحجة 1444، والأربعاء 19 يوليو 2023 هو أول العام الهجري 1445 وغرة شهر محرم.

وأوضحت دار الإفتاء إنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة.

علي جمعة: الإسلام دعا إلى حسن معاملة الآخرين وتقدير وجهة نظرهم

هلال محرم 1445.. دعاء السنة الهجرية الجديدة

دعاء رأس السنة الهجرية .. استقبل عامًا جديدًا بتلك الكلمات

وحث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

ويستحب الإكثار من الأدعية الجامعة وجوامع الدعاء من القرآن والسنة النبوية ومنها:

 

اللهم اعصمنا في هذا العام من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب ويا غافر كل ذنب يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم من رحمتك وأبعدهم عن سخطك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبُّه من فعل الخيرات التي ترضيك عنا وتحببنا إليك وحبِّبها إلينا وأعنَّا عليها ويسِّرها لنا وتقبَّلها منا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا منازل الشهداء، وعيش السعداء وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين.

اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واشغلنا بذكرك عمَّن سواك يا رب العالمين.

يا أكرم الأكرمين نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، اللهم استعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودلَّنا بهدايتك لما يرضيك عنَّا وخُذْ بنواصينا إليك أَخْذَ الكرام عليك يا أرحم الراحمين.

اللهم بحق أنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك بحق وجهك الكريم أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تحرمنا ولا تقطع عنَّا ما أوليتنا به من نِعَم يا أرحم الراحمين.

 

الجريدة الورقية