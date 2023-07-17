دعاء رأس السنة الهجرية .. استقبل عامًا جديدًا بتلك الكلمات

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عام هجري جديد خلال أيام، إذ تتبقى أيام قليلة ويودع المسلمون العام الهجري 1444 ويستقبلون السنة الهجرية الجديدة 1445.

ورأس السنة الهجرية هي مناسبة دينية عظيمة يحتفل بها المسلمون حول العالم لإحياء ذكرى الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولذلك يتم اعتماد موعد رأس السنة الهجرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الكثير من الدول العربية والإسلامية.

استطلاع الهلال

وأوضحت دار الإفتاء أنها ستستطلع بعد غد الاثنين 17 يوليو 2023 الموافق 29 ذي الحجة 1444، هلال شهر محرم 1445، حيث تستطلع الهلال بعد مغرب الإثنين المقبل بنحو نصف ساعة لتعلن موعد بداية العام الهجري الجديد 1445.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 حيث سيحصل الموظفين العاملين في الدولة على إجازة سمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، فيما سيحصل الموظفين على إجازة رسمية الأحد المقبل وهي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

وأكد علماء الفقه أنه لا يوجد دعاء مخصوص لبداية السنة الهجرية في السنة النبوية الشريفة، ولكن يشرع للعبد أن يدعو بالمأثور من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، ومنها:

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اغفر لي ذنبي، وأدخلني يوم القيامة مدخلا كريما.