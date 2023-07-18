هلال محرم 1445.. دعاء السنة الهجرية الجديدة

استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال محرم 1445 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق 17 يوليو لعام 2023 ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها: "قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا".

وأضاف البيان: "على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا".

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

ويوافق الأول من شهر محرم، رأس السنة الهجرية، وسميت السنة بـ"الهجرية" نسبة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ذاك الوقت كان العرب يعتمدون على الأشهر القمرية لتحديد التاريخ، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، اتخذ المسلمون تقويما خاصا بهم "التقويم الهجري" تحديدا في السنة الـ17 للهجرة، وكانت بداية التقويم الهجري شهر محرم وآخره شهر ذي الحجة.

ويحتفل المسلمون بعيد رأس السنة الهجرية تقويماً للتشريعات التي أتى بها رسول الله من صلاة وحج وزكاة وصيام، حيثُ يوافق الأول من شهر محرم، ويمثِّل بداية التقويم الإسلامي أو التقويم الهجري، إذ اعتمِدَ التاريخ الهجري في سنة 17 بعد الهجرة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب، وخصَّ شهر محرم لأنَّه يأتي بعد انتهاء موسم الحج وانصراف الناس إلى بلدانهم، وفي كل عام يختلف موعد رأس السنة الهجرية وفق التقويم الميلادي بسبب الفارق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية.

وكشفت الحسابات الفلكية موعد بداية عام 1445، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال محرم 1445 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي أمس الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م وهو يوم رؤية الهلال.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

اللهمّ أنت الرّحمن الرّحيم فارحمنا، وأنت الرّزّاق فارزقنا، وأنت العفوّ فاعفُ عنّا، وأنت الغفّار فاغفر لنا، وأنت الوّهاب فهب لنا من عطائك وكرمك، أنت أكرم الأكرمين.

اللهمّ يا فراج الهمّ ويا كاشف الغم، فرّج عنّا الهموم والغموم، وأبدلنا خيرًا ممّا ابتليتنا به، وأجزنا اللهمّ أحسن الجزاء بما صبرنا، واغفر لنا يوم ينادي المنادي يوم الحساب.

اللهم إنا سألك العفو والعافية وارزقنا خر العام الجديد وأصلح لنا أحوالنا واهدي لنا اولادنا.

اللهم في رأس السنة الهجرية، نسألك حسن العبادة والتوفيق في كافة أمور حياتنا.

يا رب نسألك أن تختم صحيفة اعمالنا بالصالحات وأحسن خاتمتنا يا عليّ يا قدير.