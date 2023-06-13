وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد/ Harald Hoefer المدير الإقليمي لشركة بوما العالمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وشركة بوما للملابس الرياضية العالمية.

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وخلال اللقاء، أثني وزير الرياضة على الشراكة الجديدة للشركة مع اتحاد كرة اليد والمقرر الاعلان عنها مساء اليوم بالمؤتمر الصحفي، المقرر عقده بأحد الفنادق الكبرى، مشيراً إلي السعي المستمر لظهور البعثات المصرية في كافة البطولات الدولية بالصورة التي تليق بمكانة مصر على المستوي الدولي.

أكد "صبحي" على الحرص الدائم من القيادة السياسية لدعم الفرق الرياضية خلال مشاركاتها في كافة المحافل الدولية، والمتابعة أولاً بأول لكل ما يخص الفرق الرياضية، وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدهم على اعتلاء منصات التتويج.

وزير الرياضة يبحث مع الشركة تجهيز بعثة مصر في أولمبياد باريس

تناول اللقاء مناقشة وبحث امكانية تعاون الشركة مع الوزارة فيما يخص تجهيزات البعثة المصرية بأولمبياد باريس القادمة ٢٠٢٤، ودارسة عمل شراكات صناعية تجارية مع الشركة داخل جمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة.