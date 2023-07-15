فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

وفتح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري النار على الاتحاد المصري لكرة القدم، مشددا على أن الجبلاية تسببت في خلل في المنظومة الكروية المصرية.

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "اتحاد الكرة لا يعامل أندية الدوري الممتاز كأندية محترفين وهناك خلل بين الإيرادات والمصروفات".

وأضاف: "الأندية الشعبية سوف تواصل المعاناة خلال الفترة المقبلة بسبب قوة الأندية الاستثمارية".

واختتم: "لابد من وجود رعاة للأندية الشعبية لتسويق المنتجات والشركات جاءت لتقوم بفرق في الدوري والرعاية بالنسبة للأندية في مصر كلام فارغ باستثناء الأهلي والزمالك".

فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع ثنائي الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، خطته في تعاقدات الموسم الكروي الجديد ضمن خطة دعم الفريق السكندري بالميركاتو الصيفي مشددا على رغبته في حسم صفقتين من النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنقذت ما يمكن إنقاذه في نادي سموحة، وجيت والفرقة في المركز السادس عشر".

وأضاف: "في 7 لاعبين غابوا عن سموحة في الماتشات الأخيرة بسبب المنتخب الأولمبي، وده أثر شوية على أداء الفريق".

وواصل: " الموسم الجاي سموحة هيكون في تغيير نوعي، وهيكون في لاعيبة جامدة جدا، وهنتعاقد مع ثنائي من الأهلي منهم واحد إعارة ".

واختتم: "محمد مغربي مكمل مع سموحة والأهلي مطلبوش للعودة وبالتالي اللاعب مكمل معانا".