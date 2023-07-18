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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفي ميسي : أتمنى العودة لبيتي ..وأنتظر قرار كولر

مصطفى ميسي
مصطفى ميسي

كشف مصطفى سعد "ميسي" لاعب فريق الأهلي موقفه من العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى بعد انتهاء إعارته لسموحة.

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قال مصطفى سعد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أتحدث مع مسؤولي الأهلي حتى الآن، ومارسيل كولر لم يحدد حتى الآن موقفي من العودة، خاصة أن الأهلي لا يزال له مباريات متبقية" .
أضاف:"أتمنى العودة إلى بيتي النادي الأهلي والذي فضلته من البداية لكن لا يوجد أحد من النادي تواصل معي حتى الآن" .

مصطفى ميسي يكشف حقيقة مفاوضات نادي زد

وعن حقيقة مفاوضات نادي زد معه للتواجد بصفوفه قال: "لسة مخلص الموسم مع نادي سموحة وفي كلام من نادي سموحة إني أكمل وأنا مبسوط جدا بالتواجد في سموحة ولو في فرصة إني أكمل أكيد هيبقى شئ كويس، لكن معرفش أي حاجة عن موضوع نادي زد".

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