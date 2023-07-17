كولر لإدارة الأهلي: ديانج خط أحمر مع الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر عبر في اجتماعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رفضه تمامًا فكرة رحيل المالي أليو ديانج عن صفوف الفريق.





وأشار شبانة في تصريحاته إلى أن المدير الفني السويسري اقترح على مجلس الإدارة محاولة تعديل عقد اللاعب للحفاظ على تواجده داخل القلعة الحمراء.

وأضاف شبانة الى ان طلب مارسيل كولر جاء بسبب زخم البطولات المقبل عليها الفريق في الفترة المقبلة.

مباراة استلام الدرع ..

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في تمام الثامنة والنصف من مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، ضمن لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري الممتاز الذي حسم الأحمر لقبه للمرة 43 في تاريخه أخيرًا.

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على درع الدوري العام عقب انتهاء المباراة ، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية في تصريحاتها الأخيرة .

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المقاولون العرب برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بالأمس لحساب الجولة 34 على ملعب عثمان أحمد عثمان.

وبفوز الأهلي بالأمس وصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري بينما تجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.

وخاض الفريق الأحمر لقاء الأمس بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.