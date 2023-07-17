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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الشرقية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد الفتح

الشرقية تحتفل بالعام
الشرقية تحتفل بالعام الهجري الجديد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف، بالعام الهجري الجديد 1445 هـ بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازبق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية ورجال الدعوة الإسلامية والمواطنين.

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رئيس مجلس النواب يُهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

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وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

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السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم، أعقبها كلمة للدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة والتي أرست لمبادئ التوكل على الله، والأخذ بالأسباب وحسن التخطيط والصبر والايمان بالقضاء والقدر، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

واختتمت الإحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية في حب الرسول الكريم ﷺ  للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم نالت استحسان الحضور.

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، موجها بضرورة استمرار العمل والعطاء للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ورفعة شأن مصرنا الغالية.

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