وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

جاء في البرقية:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هــ أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

دفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات

ونحن نستوحى من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماء.. نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصرى العظيم طموحاته فى غدٍ مفعم بالازدهار والرخاء.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.