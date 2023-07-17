عاجل
رانيا يوسف تثير الجدل بظهور جريء في لبنان (شاهد) مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك تشبه كورونا (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السلع التموينية: مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر

وزارة التموين
وزارة التموين

أعلنت  الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد CIF خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر أو 1  أكتوبر إلى  15  أكتوبر، أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 رغبة البائع أو بضاعة حاضرة ، وللهيئة حرية الاختيار.

اقرأ أيضا.. مواقع تخزين القمح بالشرقية تستقبل ٥٣٥ ألف طن

تقدم الأسعار للسداد  At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

txt

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي

txt

الأسعار الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر مايو.. زيادة العدس 9 جنيهات


ونص إعلان المناقصة على أن كل الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية  بالعنوان ( 12 ش جوادحسني – القاهرة).


وسيكون تقديم العروض يوم السبت   الموافق  29 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التمويينة بمبنى وزارة التموين والتجارة  الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

مواد متعلقة

إطلاق خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل

نجاح خدمة تموين سفينة حاويات بميناء غرب بورسعيد

تموين المنيا.. ضبط 60 مخالفة متنوعة في حملات على الأسواق

تنفيذ خدمات تموين السفن بموانئ المنطقة الاقتصادية
الجريدة الورقية