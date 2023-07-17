السلع التموينية: مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد CIF خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 رغبة البائع أو بضاعة حاضرة ، وللهيئة حرية الاختيار.

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تقدم الأسعار للسداد At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.



ونص إعلان المناقصة على أن كل الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية بالعنوان ( 12 ش جوادحسني – القاهرة).



وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التمويينة بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .