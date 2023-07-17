مواقع تخزين القمح بالشرقية تستقبل ٥٣٥ ألف طن

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدورالذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨٠ طن و ٦٣٩ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٤٨٥ طن و ٢٧٣ كيلو قمح.

أوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.