محافظ البحر الأحمر يبحث تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد محافظ البحر الأحمر اجتماعًا مع بعض إدارات ديوان عام المحافظة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التطوير نحو الأفضل.

وشملت الإدارات التي شاركت في الاجتماع العديد من القطاعات الحيوية داخل المحافظة، وكانت كالتالي: الشئون المالية، والأزمات، وادارة الامن والبوابة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والشئون الإدارية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع جميع التحديات والاحتياجات التي تواجه كل إدارة، وبحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة بهدف النهوض بالعمل داخل الديوان.

وتم التركيز خلال الاجتماع على تحليل الوضع الحالي لكل إدارة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتطوير . وكيفية توفير سبل أفضل الحلول والأساليب لتعزيز الخدمات المقدمة بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل متميز.

وتعهَّد محافظ البحر الأحمر بتقديم الدعم اللازم لكل إدارة من أجل تذليل الصعاب وتذليل العقبات التي قد تواجهها، مُشددًا على ضرورة تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الإدارات لتحقيق التكامل في العمل وتحقيق أهداف التطوير.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أهمية بناء آليات عمل جديدة ومتطورة تلبي تطلعات المجتمع، كما شدد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات لضمان تحقيق التطور والتحسين المستمر.

وأعرب المحافظ عن ثقته في أن هذه اللقاءات والجهود المشتركة ستسهم في النهوض بالعمل داخل الديوان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ. وتعد هذه الخطوة خطوة هامة في مسيرة التطوير والتحسين المستمر للخدمات الحكومية، وتؤكد التزام الجهات المعنية بتحقيق الرفاهية والازدهار للمجتمع المحلي.

حضر الاجتماع اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو ومسئولي الادارات بالديوان العام.

الاجتماع

الاجتماع