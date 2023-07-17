عاجل
رانيا يوسف تثير الجدل بظهور جريء في لبنان (شاهد) مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك تشبه كورونا (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ البحر الأحمر يبحث تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الاجتماع
الاجتماع

عقد محافظ البحر الأحمر اجتماعًا  مع بعض إدارات ديوان عام المحافظة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التطوير نحو الأفضل.

txt

محافظ البحر الأحمر يبحث تحقيق التنمية المستدامة

txt

محافظ البحر الأحمر يبحث تنفيذ مشروعات قومية خاصة بالمياه والكهرباء

txt

محافظ البحر الأحمر يتناول الإفطار على مائدة رحمن مسيحية

وشملت الإدارات التي شاركت في الاجتماع العديد من القطاعات الحيوية داخل المحافظة، وكانت كالتالي: الشئون المالية، والأزمات، وادارة الامن والبوابة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والشئون الإدارية.

واستعرض المحافظ  خلال الاجتماع جميع التحديات والاحتياجات التي تواجه كل إدارة، وبحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة بهدف النهوض بالعمل داخل الديوان.

وتم التركيز خلال الاجتماع على تحليل الوضع الحالي لكل إدارة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتطوير . وكيفية توفير سبل  أفضل الحلول والأساليب لتعزيز الخدمات المقدمة بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل متميز.

وتعهَّد محافظ البحر الأحمر بتقديم الدعم اللازم لكل إدارة من أجل تذليل الصعاب وتذليل العقبات التي قد تواجهها، مُشددًا على ضرورة تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الإدارات لتحقيق التكامل في العمل وتحقيق أهداف التطوير.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أهمية بناء آليات عمل جديدة ومتطورة تلبي تطلعات المجتمع، كما شدد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات لضمان تحقيق التطور والتحسين المستمر.

وأعرب المحافظ عن ثقته في أن هذه اللقاءات والجهود المشتركة ستسهم في النهوض بالعمل داخل الديوان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ. وتعد هذه الخطوة خطوة هامة في مسيرة التطوير والتحسين المستمر للخدمات الحكومية، وتؤكد التزام الجهات المعنية بتحقيق الرفاهية والازدهار للمجتمع المحلي.

حضر الاجتماع اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو ومسئولي الادارات بالديوان العام.

 

 

الاجتماع 
الاجتماع
الاجتماع 

 

مواد متعلقة

تفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بعمل بالمرور على المنشآت الحيوية بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومجمع خدمات الدهار

محافظ البحر الأحمر يتناول الإفطار على مائدة رحمن مسيحية
الجريدة الورقية