ندوة توعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بحي شمال الغردقة

تحت رعايه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وكمال سليمان سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة وبمتابعة وحده السكان المركزيه بالوزارة برئاسة الدكتوره فاطمة الزهراء جيل.

عقدت وحدة السكان بالمدينة اليوم ١٧ يوليو بالقاعة الرئيسية بحي شمال الغردقة برئاسة خير عبد الخالق سكرتير الحي ندوة بالتنسيق مع فريق توعية محترف من مستشفى بهية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وقد حاضر بالندوة نورهان حسني اخصائي علاقات عامة بالمستشفى عن سبب تسمية المستشفى بهذا الاسم وعن الخدمات التي تقدمها المستشفى لمتلقي الخدمة من السيدات مؤكدة أن الخدمة مجانية وعن وسيلة الاتصال للحجز من خلال الاتصال ب ١٦٦٠٢.

وواصلت الدكتورة شيماء هلالي بقسم الجراحة بالمستشفى الحديث حيث أوضحت تعريف السرطان، فرص الإصابة بالنسبة للعمر ، وما الذي يجعلك الاكثر عرضه من غيرك ، فرص الشفاء ، ووسائل التشخيص ، وأعراض سرطان الثدي ، وطريقة الفحص الذاتي .

نفذت الندوة تحت إشراف نصر ابراهيم علي مدير وحدة السكان بالديوان العام والمهندس أسامة عزت عقل منسق المسئولية المجتمعية بوحدة سكان المحافظة و بحضور نورا عطية منسق وحدة السكان بالغردقة و هالة حمدالله مسئول السكان بالحي و نورهان هاني اخصائي علاقات عامة بمستشفى بهية ومنسقي السكان بالادارات المختلفة، والعلاقات العامة بالمدينة وموظفي الإدارات المختلفة والعاملين بالحي.



والجدير بالذكر أن هذه الندوة المنفذة من الفريق الطبي المحترف لمستشفى بهية لتوعية السيدات والأمهات بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي مقرر عقدها على مدار ثلاثة ايام متتالية بدأت أمس ١٦ يوليو بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وتنتهي ١٨ يوليو بحي جنوب الغردقة للوصول لأكبر قدر ممكن من السيدات لتوعيتهم.

تاتي الندوة تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية للوحدة المركزية للسكان بالوزارة بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المستهدفة بالقضية السكانية.

الندوة