محافظ البحر الأحمر يبحث تنفيذ مشروعات قومية خاصة بالمياه والكهرباء

تابع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الخاصة بالمياه والكهرباء والاطلاع على موقف دخول المحطات للخدمة بمدن المحافظة.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس جهاز مشروعات البحر الأحمر بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع الكهرباء.

واستعرض المهندس محمد عيسى خلال اللقاء عددا من محطات رفع الصرف الصحى التى دخلت الخدمة، موضحا بأن هناك اكثر من 12 تقسيما داخل مدينة الغردقة منها منطقة الكوثر وطريق المطار ومنطقة غرب الحجاز ومنطقة دير مار مينا ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم، تم دخول خدمة الصرف الصحى بها وأن الشركة تستقبل على مدار اليوم المواطنين المتقدمين لعمل المقايسة الخاصة بكل مبنى سكنى للحصول على هذ الخدمة.

وفى السياق، شدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على رئيس مدينة الغردقة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بازالة جميع غرف الصرف فى جميع المناطق التى تم دخول الخدمة بها مع إعطاء مهلة للأهالى (بحد أقصى 15 يوليو القادم) للتقديم على مقايسة الصرف الصحى.

كما طالب محافظ البحر الأحمر ضرورة التنسيق بين شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب بعمل تقرير ودراسة مفصلة ودقيقة عن مشكلة الكهرباء بمحطة اليسر شاملا مقترحات وحلول مناسبة وفعالة.

حضر الاجتماع اللواء محمد بندارى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد الجوهرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر واللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة والاستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عمرو عراقى مدير عام مكتب المحافظ والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس طارق حسين رئيس قطاع الكهرباء بالبحر الأحمر والمهندس محمد نصر نبيه رئيس جهاز مشروعات البحر الأحمر بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.