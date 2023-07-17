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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ورشة حكي شعبية لطلائع المنيا

ورشة حكي شعبي
ورشة حكي شعبي

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ مركز شباب تله اليوم الإثنين 17 يوليو، تنفيذ ورشة حكى شعبى، وألعاب شعبية، تنفيذ أطلس للمأثورات الشعبية، التابع للهيئه العامة لقصور الثقافة.

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات الورشة التدريبية على صناعة المشغولات اليدوية بالجلود

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الشباب والرياضة تستكمل معسكر يالا كامب في دهب

كان ذلك بحضور عز الدين صلاح، والذى قصَّ مجموعة كبيرة من الحكايات الشعبية، مثل، (حكاية الخير والشر- حكاية الطمع قل ما جمع- تنفيذ لعبه كهربا - السمكة الصيادة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من اعضاء المركز

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين على عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا.

الجريدة الورقية