ورشة حكي شعبية لطلائع المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ مركز شباب تله اليوم الإثنين 17 يوليو، تنفيذ ورشة حكى شعبى، وألعاب شعبية، تنفيذ أطلس للمأثورات الشعبية، التابع للهيئه العامة لقصور الثقافة.

كان ذلك بحضور عز الدين صلاح، والذى قصَّ مجموعة كبيرة من الحكايات الشعبية، مثل، (حكاية الخير والشر- حكاية الطمع قل ما جمع- تنفيذ لعبه كهربا - السمكة الصيادة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من اعضاء المركز

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين على عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا.