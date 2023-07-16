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الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على كيفية الاشتراك بمعسكر يالا كامب

الشباب والرياضة تستكمل معسكر يالا كامب في دهب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استكمال المعسكر الرياضى للأسر والشباب ضمن مشروع "yalla camp” والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بمعسكري دهب خلال الفترة من 27الى 31يوليو ، ومطروح خلال الفترة من 3 إلى 7اغسطس.

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يتضمن برنامج المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية والمسابقات الرياضية ومن تلك المسابقات "الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئي، ألعاب الكروس فت واللياقة البدنية، كما يشمل البرنامج  تعليم مهارات نصب المخيم وتجهيز الخيام ، وتعلم بعض المهارات الحياتية محاضرة و اشعال النيران والحياة فى البرية وتحديد الاتجاهات الأساسية اتجاه الرياح وتجديف الكياك ورماية ضغط الهواء والهايكينج فى إحدى وديان مطروح.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع ، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية ، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

لمزيد من التفاصيل والحجز من خلال الرابط التالي:
https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/ 

الجريدة الورقية