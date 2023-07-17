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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تختتم فعاليات الورشة التدريبية على صناعة المشغولات اليدوية بالجلود

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاه والمرأة ، ورشة الحرف اليدوية الخاصة بالجلود ،ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بمركز شباب سوبر بمحافظة الغربية، وذلك خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ يوليو الجاري .

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وزير الشباب والرياضة يجتمع مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة سلسلة نادي النادي


وخلال الفعاليات تم تدريب الفتيات على كيفية قص وصناعة المحافظ والشنط والصباغة والطباعة عليهم ، والتعريف بأنواع الجلود و شرح البترون و طريقة أخد المقاسات والقص والتخريم والخياطة.
 
تأتي هذه الورش الحرفية في إطار حرص الوزارة على  تشجيع الفتيات و تأهيلن وتدريبهن لتوفير فرص عمل جديدة، كذلك التدريب المهني والحرفي  لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة، والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع .

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