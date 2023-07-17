تحرير 107 محاضر إشغال للطريق العام بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة.

لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كل الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرا، على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى بشوارع المحافظة، وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، نفذت حملة لإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 103 محاضر إشغال، منها، 9 محاضر إشغال، وضبط 9 إشغال طريق

العام، و85 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال للطريق العام، خلال حملة لإزالة الإشغالات فى شوارع المدينة، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين