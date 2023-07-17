عاجل
"القلب المكسور" حالة مرضية تصل للوفاة .. "الزعل" فى مرمى الاتهام خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي  حقيقة شراء نادي الزمالك بوتين يصف الهجوم على جسر القرم بـ "العمل الإرهابي" الكهرباء: استثمارات تصل لـ 34 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة (فيديو) الطقس غدًا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 107 محاضر إشغال للطريق العام بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة.

 

لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كل الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرا، على المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى بشوارع المحافظة، وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، نفذت حملة لإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 103 محاضر إشغال، منها، 9 محاضر إشغال، وضبط 9 إشغال طريق 

txt

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيس في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

txt

محافظ المنيا يوجه بسرعة الإنتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بالقرى

txt

محافظ المنيا يعتمد ترقية معلمى دفعة 2016 ـ 2017

العام، و85 إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 4 محاضر إشغال للطريق العام، خلال حملة لإزالة الإشغالات فى شوارع المدينة، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

مواد متعلقة

محافظ المنيا يسلم 44 عقداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

محافظ المنيا: تصدينا لمحاولة التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا يوجه بسرعة الإنتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بالقرى

الجريدة الورقية