محافظ المنيا يوجه بسرعة الإنتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بالقرى

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة بقرى المحافظة، وذلك لتحسين الظروف المعيشية والحياتية اليومية للمواطنين ، وخاصة في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، استمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي ، بشارعي بورسعيد والجمهورية بحي جنوب ، بالإضافة، إلى تطهير الترع بالوحدة المحلية لقرية الحسينية، ورفع مخلفات التطهير بقرى، الغرباوى ، والمودة ، والجندية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بشلقام ، مع تركيب لمبات موفرة.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بالقيس قامت بتمهيد طريق الجنزير وبين الجناين، وشارع الموقف لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة السير، علاوة على استمرار أعمال النظافة بأحياء، شمال وشرق وجنوب، والوحدات القروية ، بنى على، والقيس ، وأبوجرج ، مع رفع مخلفات الأسواق ورفع كفاءة منظومة النظافة.