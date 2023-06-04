محافظ المنيا يعتمد ترقية معلمى دفعة 2016 ـ 2017

أعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قرارا بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا ، دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلي علي الكادر ، ومنحهم شهادات الصلاحية .

لأعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها ، من وظائف ، الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا ، والصحافة و الإعلام ، وأمناء المكتبات ، ممن أستوفوا باقى متطلبات الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وعددهم 16 ألف 913 معلما ًومعلمة , ومنحهم بدل الإعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية .

وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار ، ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بالعملية التعليمية , وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعياً ومهنياً , ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم .