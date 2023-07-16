عرض مغري من النصر السعودي لضم هداف ليفركوزن الألماني

كشفت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الأحد عظ تقديم إدارة نادي النصر السعودي عرضا ضخما للتعاقد مع الفرنسي موسي ديابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفركوزن الألماني.

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واشارت التقارير الصحفية أن إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر قدمت عرض مقابل 43 مليون يورو للحصول على خدمات ديابي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي ليفركوزن تلقى عرضًا من قبل نادي أستون فيلا الانجليزي من أجل ضم هداف الفريق مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافآت .



في سياق حدد لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي موعد الظهور الاول للثنائي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، في معسكر العالمي الجاري بالبرتغال لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة النصر السعودي القادمة

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد سيلتا فيجو مساء الاثنين وستكون أخر مواجهة للعالمي بمعسكر البرتغال أمام فريق بنفيكا يوم الخميس القادم.