النصر يوافق على انتقال الشمري للحزم

وافقت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر على طلب نظيرتها في الحزم، بانتقال اللاعب منصور الشمري للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

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من المقرر أن ينتقل منصور الشمري لنادي الحزم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، والتحق اللاعب بالفعل بمعسكر الأصفر قبل الموسم المقبل في مدينة لوسادا البرتغالية.

الشمري يواصل مشوار الإعارة من الأهلي للحزم

كان اللاعب منصور الشمري معارًا للأهلي في الموسم الماضي، وأعلن النادي رحيل اللاعب بعد إعارته ليقرر النصر خروجه على سبيل الإعارة للمرة الثانية على التوالي.

وكان نادي النصر قد منح منصور الشمري حق تحديد وجهته المقبلة سواء أراد الخروج على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي.

وكان النصر قد جدد عقد اللاعب لمدة 4 مواسم في الموسم الماضي، ويتبقى له 3 مواسم مع النصر، سيكون موسم أخر مع نادي الحزم.

من المقرر ان تقام مواجهة الأهلي أمام الحزم يوم الجمعة الموافق 11 من شهر اغسطس الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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