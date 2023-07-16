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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يقدم عرضا لضم نجم باير ليفركوزن بمبلغ ضخم

النصر السعودي
النصر السعودي

قدم نادي النصر السعودي عرضًا لنظيره باير ليفركوزن، للتعاقد مع نجم الفريق الالماني في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ولدخول معسكر الفريق في اليابان استعدادًا للموسم المقبل.

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أرسل نادي النصر عرضه الرسمي لضم اللاعب الفرنسي موسى ديابي من باير ليفركوزن، ويوافق النادي الألماني على رحيل لاعبه بشرط أن يكون المقابل المادي المعروض جيد.

 

مبلغ ضخم من النصر لضم ديابي

قدم نادي النصر عرض بـ 43 مليون يورو لإتمام صفقة موسى ديابي خلال الأسبوع الجاري، وليكون جاهز للإنضمام لمعسكر الفريق في اليابان قبل البطولة العربية للأندية.

 

النصر ينافس أستون فيلا 

ينافس أستون فيلا الإنجليزي نظيره النصر على ضم ديابي، وعرض الفيلانز مبلغ 40 مليون يورو، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافآت، للاعب ليتفوق عرض النادي الإنجليزي على عرض العالمي.

شارك موسي ديابي مع باير ليفركوزن الألماني في الموسم الماضي خلال 48 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا، وتمكن من صماعة 11 أخر لزملائه.

 

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