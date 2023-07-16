مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد وجود مرض غير طبيعي بقنا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار مرض غامض داخل قرية في محافظة قنا، وذلك بعد أن أثار فيروس حمى الضنك في قنا الجدل، وتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن حاليا في فصل الصيف واحتمالية انتشار أي فيروس في الصيف أقل بكثير انتشارها في فصل الشتاء".

وأضاف: "المشكلة الأساسية أن الحرارة عالية جدا، وانتقال الإنسان من السخن إلى البارد والعكس قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد"، مؤكدا: "لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي حتى الآن".

وتابع: "كون مجموعة من البشر تصاب بأعراض فيروسية أي بكتيرية في وقت واحد أن من أسرة واحدة هذا أمر وارد الحدوث وطبيعي"، موضحا: "لم يتم رصد أي حالات جماعية تثبت وجود مرض غير طبيعي".

مصطفى بكري عن المرض الغامض في قنا: كله تحت السيطرة

فيما كشف النائب مصطفى بكري، تفاصيل مرض غامض أصاب 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا، موضحا أن أعراض هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في العظام، وصداع وإرهاق شديد.

أضاف أنه تواصل على الفور مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعد أن علم بانتشار هذه الأعراض بين المواطنين في القرية من عمدة القرية، مشيرا إلى أن الوزير استجاب على الفور أيضا وأرسل فريقا طبيا للقرية لمتابعة الوضع.

وأشار إلى أنه تحدث مع وزير الصحة اليوم، وأطلعه أن تابع مع الفريق الطبي اليوم، وتم أخذ عينات من 68 شخصا وتحليلها على أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة بعد وصولها إلى المعامل المركزية بالوزارة اليوم، لافتا إلى أن الوزير سيكون في قنا غدا لمتابعة الوضع عن كثب.