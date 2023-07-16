بعد ظهور اشتباه في حمى الضنك بقنا.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

جدل وخوف بسبب اشتباه ظهور حمى الضنك في محافظة قنا، وهو ما جعل وزارة الصحة تصدر بيانا طمئنت فيه المواطنين بالمتابعة والرصد خلال الفترة الحالية.

حمى الضنك في أصلها تنتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة، حيث تقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم تنقل إليه الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن للشخص المصاب نقل المرض إلى الآخرين بواسطة البعوضة لمدة 4-5 أيام، وقد تصل إلى 7 أيام منذ ظهور العدوى، وعرفت حمي الضنك أنها عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة أنثى بعوضة الزاعجة .

وقالت الصحة العالمية أن البعوضة الزاعجة ليست مسبب حمي الضنك الرئيسي، بل إنها مجرد وسيلة لنقل الفيروس، مشيرة إلى أن أعراض حمي الضنك تشبه الأنفلونزا ولكنها شديدة ، ولا يوجد علاج لحمى الضنك، لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات.

حمي الضنك : أماكن انتشارها ومراحل الخطورة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حمى الضنك سريعة الانتشار خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة والضواحي والمناطق الريفية، ومسمياتها الدِّنجِية – الحمى الدنجية – أبو الركب – الدنج – الدنك – حمى تكسير العظام – حمى عدن.

أسباب حمى الضنك:

توجد أربعة أنواع مختلفة لفيروس حمي الضنك وهي: (دي-إي-إن 1، دي-إي-إن 2، دي-إي-إن 3، دي-إي-إن 4)، وانتقال أحدهم إلى الجسم عن طريق أنثى بعوضة الزاعجة، هو المسبب لحمى الضنك، أو قد ينتقل الفيروس عن طريق بعوضة الزاعجة المنقطة بالأبيض بعوضة النمر الآسيوي في حالات نادرة.