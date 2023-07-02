صحة البحر الأحمر: لا توجد أى حالات محجوزة بمستشفى سفاجا مصابة بـ "حمي الضنك"

صرح الدكتور أسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، بانه لايوجد أى حالات مصابة بمرض حمى الضنك محجوزة بمستشفى سفاجا المركزى.

وان الفرق الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحر الاحمر تقوم يوميا بالمرور على المستشفيات و الوحدات الصحية بمدن المحافظة لمتابعة توافر الأدوية و تواجد الأطقم الطبية خاصة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وذلك ردا على ما أثاره احد الأشخاص على صفحته على الفيس بوك من انتشار مرض حمى الضنك بمدينة سفاجا و تكدس حالات بمستشفى سفاجا المركزى وعدم توافر الأطباء.

وتم التأكد من ان هذا الشخص يدعى انتسابه لحزب الوفد و اتصاله بالمسئولين فى محافظة البحر الاحمر و انه دائم إثارة البلبلة و الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما قال عبد الناصر خير - أحد أهالي محافظة البحر الاحمر وهو مقيم بمدينة سفاجا، أن فرق المكافحة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر تقوم بأعمال الترصد الحشرى يوميا وتقوم باعمال الرش بجميع المناطق و تعقيم خزانات المياه.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر استمرار اعمال الفرق الصحية لمكافحة الحشرات والاصحاح البيئى بمختلف مدن المحافظة فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف الأعمال التى تحافظ على صحة المواطنين بمدن المحافظة.

وتقوم ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال الرش و فحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة واكتشاف ومكافحة يرقات الباعوض والقضاء على البؤر بجميع المناطق.

جدير بالذكر أنه ضمن خطة التامين الطبي من خلال الحملات المروريه قام الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحه بالبحر الأحمر بمرافقة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزيه للشئون الوقائية بالوزارة بتفقد مستشفي الحميات بالغردقة.

وذلك للوقوف علي مدى جاهزيه المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبيه وايضا التأكد من تواجد كافه قوة العمل لضمان التعامل مع أي طوارئ قد تحدث اثناء الاحتفال بالعيد.

و بناءً علي تعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر توالت المرورات الاشرافيه من فرق المديريه للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين صباحاً ومساء ًعلي جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

حيث قام فريق من ادارة الطوارئ بالمرور علي مركز طب الاسره بمرسي علم وكذلك قام فريق من ادارة التمريض بالمرور علي مستشفي الحميات و الوحدات الصحيه بالميناء و الاحياء بالغردقه خلال المرور الصباحي وايضا تم المرور علي المعمل المشترك بالغردقة.

ورافق الدكتور إسماعيل العربي الفريق المروري المتجه الي مدينه سفاجا للتأكد من انتظام العمل بنفسه والوقوف علي مدي جودة الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين خلال اجازه عيد الاضحي.

وفي ذات السياق توجه فريق من ادارة الرعايه الاساسيه والاعلام السكاني والثقافة الصحية و التمريض للمرور علي العيادات المتنقله الخاصه بمبادرة السيد رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة و التي تضمنت خطة تأمين العيد باماكن تمركزاتها.

واكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمه وضرورة رضا المنتفعين وتقديم كافة الدعم لجميع المنشآت.

الترصد الحشرى

الترصد الحشرى

الترصد الحشرى

الترصد الحشرى

الترصد الحشرى

الترصد الحشرى

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة