الداخلية تكشف ملابسات إنهاء حياة سيدة بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسماعيلية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيليةبمقتل (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بالشقة سكنها.

بالإنتقال لمحل البلاغ وسؤال نجلتها قررت بحضور والدها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) لمحل سكنهما وحدث بينه ووالدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وإنفصالهما ، فقام على إثرها بالتعدى على والدتها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بإصطحابها معه بمركبة "التوك توك"خاصته ، وتركها لدى أحد أصدقائه فقامت بالإتصال بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 198 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وعلى جانب آخر، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (198) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياقٍ مُتصل، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (198) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات مهما تعددت صورها.

ويشن رجال الأمن حملات يومية مُكبرة تستهدف الإيقاع بالمُجرمين ومُخالفي القانون ومن يتورطون في جرائم البلطجة وغيرها من أنواع الجرائم.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً تقل فيه مستويات الجريمة لأدنى نسبة مُمكنة.

وتسعى الدولة لرفع الوعي لدى المواطنين تجاه الأنواع المُختلفة من الجرائم وذلك من أجل المُساهمة في مُحاربة الجريمة.

وتنال جهود الوزراة استحسان الشعب المصري الذي يلمس التأثير الإيجابي لتلك الحملات على حياته اليومية.