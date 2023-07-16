نشرة حوادث الوفد.. قرار جديد في قضية طبيب الساحل ومعاينة عقاري رشيد والإسكندرية المنهارين

نشرت "بوابة الوفد" العديد من الحوادث والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، خلال االـ 6 ساعات الماضية.

وكان أبرز هذه الأحداث، نشر أقوال المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من محاسب،

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه، حيث قال إن المتهمين خدعوه بخطاب مزور من النيابة مختوم بختم مزور وادعوه أن له قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره.

وأوضح المجني عليه أنه أثناء ممارسة عمله داخل الشركة فوجيء بـ8 أشخاص يرتدون زي رجال الشرطة وبعضهم بدونه ويحملون أسلحة ويستقلون سيارة ميكروباص ثم اصطبحوه بدعوي اخذه الي قسم الشرطة للتحقيق معه في شكاوي ادعوا انها ضده.

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وفي قضية إنهاء حياة طبيب الساحل، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس المتهم أحمد شحتة الطبيب بمستشفى معهد ناصر، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة به، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق والمعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير 15 يوما علي ذمة التحقيق.

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وفي سياق متصل ، استعاادت الأجهزة الأمنية، السيارتين اللتين سرقتهما عناصر جنائية أثناء تجمع بعض المواطنين أمام قسم شرطة سيدي براني بمطروح بعد أحداث العنف التي شهدها القسم.

وكانت النيابةُ العامةُ امرت بإحالةِ ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم ،عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمطروح.

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وكانت مدينة رشيد قد شهدت كارثة مأساوية ، في إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج جثتين و9مصبين تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق ، وقد تم استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ 9 بعقار رشيد،للمزيد من تفاصيل الواقعة، اضغط على الرابط التالي..

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسماعيلية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.للمزيد من تفاصيل الواقعة، اضغط على الرابط التالي..

فيما تحقق النيابة الإدارية بالإسكندرية في واقعة انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة باكوس بشرق الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، أمرت النيابة بسرعة طلب ملف العقار من الحي لمعرفة موقفه من الترميمات وسماع أقوال مهندس الحي المسؤول.

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وفي سياق أخر ـ قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 أغسطس.

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