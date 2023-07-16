استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ 9 بعقار رشيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة منذ قليل من إستخراج جثتين من تحت أنقاض عقار رشيد ، لكل كل من الطفل محمد ر.م.11شهر ، أسعد م.س.38سنة ،تم نقلهما إلي المشرحة ، وكذلك العثور علي عبد الرحمن م.س.15سنة مصاب بكسور متفرقة ، وتم نقلة الي المستشفي

كانت مدينة رشيد قد شهدت كارثة مأساوية ، في إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج جثتين و9مصبين تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواءمدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، إنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بشارع الوسطاني برشيد ، حيث تبين إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، تم عمل كردون أمني حول العقار ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج جثتين محمد ر.م.10شهور ،أسعد م.س.38سنة ،ومصابين وهم كل من محمد س.ع.5سنوا ت،سالي ف.ع. 20سنة ،محمد س.م.11سنة ،سعيدة ح.ح. 67سنة ،شيماء ع.ف.18سنة ، محمد م.ر.16سنة ،إبراهيم م.أ.20سنة ،أحمد م.س.16سنة ،عبد الرحمن م.س.15سنة ،بكسور وإشتباة بإرتجاج بالمخ ،تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن مصابين أو ضحايا تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .