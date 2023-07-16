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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ 9 بعقار رشيد

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة  منذ قليل من إستخراج جثتين من تحت أنقاض عقار رشيد ، لكل كل من الطفل محمد ر.م.11شهر ، أسعد م.س.38سنة ،تم نقلهما إلي المشرحة ، وكذلك العثور علي عبد الرحمن م.س.15سنة مصاب بكسور متفرقة ، وتم نقلة الي المستشفي

كانت مدينة رشيد  قد شهدت كارثة مأساوية ، في إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ،وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج جثتين و9مصبين تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواءمدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، إنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بشارع الوسطاني برشيد ، حيث تبين إنهيار عقار مكون من 8طوابق ، تم عمل كردون أمني حول العقار ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إستخراج جثتين محمد ر.م.10شهور ،أسعد م.س.38سنة ،ومصابين وهم كل من محمد س.ع.5سنوا ت،سالي ف.ع. 20سنة ،محمد س.م.11سنة ،سعيدة ح.ح. 67سنة ،شيماء ع.ف.18سنة ، محمد م.ر.16سنة ،إبراهيم م.أ.20سنة ،أحمد م.س.16سنة ،عبد الرحمن م.س.15سنة ،بكسور وإشتباة بإرتجاج بالمخ ،تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن مصابين أو ضحايا تحت الانقاض ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

الجريدة الورقية